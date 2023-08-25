МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян на фоне роста ставок по сберегательным продуктам, теперь обзванивают граждан под видом сотрудников портала госуслуг и Центробанка и предлагают разместить деньги на "безопасном" счете с кешбэком, сообщила пресс-служба ВТБ. Россиян предупредили о новой тактике мошенников в Telegram

"Сценарий выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, человек представляется сотрудником "Госуслуг" и убеждает собеседника инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений. Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом "лично в Центробанке" и соединяет якобы с сотрудником регулятора", — говорится в сообщении.

Далее лжесотрудники ЦБ обещают разместить средства на "безопасном" счете и даже предоставить кешбэк с накоплений. После клиента просят пройти проверку персональных данных, а затем — сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают, указали в банке.

"Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей — предложение кажется знакомым и заманчивым", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

На самом деле ни "Госуслуги", ни Центробанк никогда не будут звонить гражданам и предлагать разместить деньги, да еще и на "безопасном" счете с кешбэком, добавил он.