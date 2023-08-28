МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в понедельник по заявлению Росбанка признал банкротом столичное ООО "ЮОП", подконтрольное американской корпорации Honeywell International, производящей системы управления производственными процессами. Суд подтвердил законность регистрации бренда Lego Man

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд сразу открыл в отношении должника конкурсное производство, минуя начальную процедуру банкротства – наблюдение. Это связано с тем, что "ЮОП" находится в стадии ликвидации по решению ее собственников.

В реестр требований кредиторов "ЮОП" Росбанк просил включить требования в размере более 2,2 миллиарда рублей.

Ранее арбитражные суды двух инстанций по иску Росбанка взыскали с "ЮОП" эту сумму в качестве задолженности по шести банковским гарантиям, которые банк в 2020-2021 годах выдал за ответчика в пользу Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (Иркутская область, принадлежит Иркутской нефтяной компании).

В том деле арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста денег на счетах "ЮОП" в размере иска. Необходимость принятия обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что Honeywell International – одна из крупнейших военно-промышленных компаний мира, обслуживающая госвоензаказ США, и в частности производит двигатели для танков Abrams, которые поставляют на Украину для ведения боевых действий.

Если обеспечительные меры не будут наложены, отмечал Росбанк, ответчик сможет перечислять деньги Honeywell, и они "неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США".

Honeywell занимается созданием электронных систем управления и автоматизации производственных процессов. Росбанк ранее входил во французскую банковскую группу Societe Generale, которая в мае 2022 года продала банк и свой страховой бизнес в России холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.