2023-08-29T10:23:52+03:00
2023-08-29T10:23:52+03:00
2023-08-29T10:23:52+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230829/841594975.html
Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла в первом полугодии
Финансы
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТАТНЕФТИ ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 147,671 МЛРД РУБ ПРОТИВ 139,249 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 29.08.2023
финансы, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТАТНЕФТИ ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 147,671 МЛРД РУБ ПРОТИВ 139,249 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется