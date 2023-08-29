МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом полугодии сократилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 67,8 миллиарда рублей, EBITDA — на 13,8%, до 88,4 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Чистая прибыль МКБ по МСФО выросла в первом полугодии

Выручка составила 657,4 миллиарда рублей, увеличившись на 4,5%.

Операционные расходы компании за отчетный период увеличились на 7,4%, до 595,6 миллиарда рублей, капитальные — на 12,3%, до 21,8 миллиарда.

Среди основных факторов, оказавших влияние на динамику показателей группы, компания называет в том числе рост энергопотребления в РФ, переориентацию экспортных потоков электроэнергии преимущественно на восточные направления, расширение клиентской базы российских сбытовых активов группы и увеличение портфеля заказов строительно-инжиниринговых компаний группы в рамках проектов для электросетевого комплекса РФ.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.