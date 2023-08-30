МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 59 (2455). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58 (2454)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 815-П от 3.05.2023 "О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковской группы и правилах составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74884 от 18.08.2023, вступает в силу с 1.04.2024/;

— указание № 6475-У от 28.06.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года № 5970-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74859 от 17.08.2023, вступает в силу с 1.04.2024/;

— указание № 6483-У от 11.07.2023 "О внесении изменения в приложение 1 к Указанию Банка России от 23 декабря 2021 года № 6032-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74819 от 16.08.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6484-У от 12.07.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада /депозита/, об изменении реквизитов счета, вклада /депозита/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74779 от 14.08.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6487-У от 21.07.2023 "О внесении изменений в главу 2 Положения Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74860 от 17.08.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.08.2023; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.08.2023; объявления Банка России.