МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Юнистрим" прекращает выдачу и отправку переводов в евро и долларах в Таджикистан и из Таджикистана, при этом операции в рублях будут по-прежнему доступны, сообщает платежная система. Система "Мир" объяснила, чем клиентам выгодно отложенное списание средств

"Юнистрим" прекращает выдачу и отправку в валютах евро и долларах США в Таджикистан и из Таджикистана. Вы по-прежнему можете отправить перевод в Таджикистан и из Таджикистана в рублях", — сообщила система в телеграм-канале.

Если клиенты ранее отправляли перевод, который не был получен по каким-либо причинам, за возвратом перевода можно обратиться до 30 сентября, уточняет "Юнистрим".

"После 30 сентября 2023 года возврат перевода отправленных в валютах доллар и евро будет невозможен", — подчеркнули в системе.

"Юнистрим" — это одна из крупнейших в России систем денежных переводов.