2023-08-31T12:25:35+03:00
2023-08-31T12:25:35+03:00
2023-08-31T12:25:35+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230831/841621702.html
"Юнистрим" прекратила переводы в евро и долларах в Таджикистане
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Юнистрим" прекращает выдачу и отправку переводов в евро и долларах в Таджикистан и из Таджикистана, при этом операции в рублях будут по-прежнему доступны, сообщает платежная... ПРАЙМ, 31.08.2023
финансы, новости, юнистрим, таджикистан, евро, доллар, перевод денег
https://cdnn.1prime.ru/images/83492/85/834928508.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83492/85/834928508.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83492/85/834928507.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83492/85/834928507.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83492/85/834928501.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83492/85/834928501.jpg
https://1prime.ru/finance/20230830/841607550.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Юнистрим" прекращает выдачу и отправку переводов в евро и долларах в Таджикистан и из Таджикистана, при этом операции в рублях будут по-прежнему доступны, сообщает платежная система.
"Юнистрим" прекращает выдачу и отправку в валютах евро и долларах США в Таджикистан и из Таджикистана. Вы по-прежнему можете отправить перевод в Таджикистан и из Таджикистана в рублях", — сообщила система в телеграм-канале.
Если клиенты ранее отправляли перевод, который не был получен по каким-либо причинам, за возвратом перевода можно обратиться до 30 сентября, уточняет "Юнистрим".
"После 30 сентября 2023 года возврат перевода отправленных в валютах доллар и евро будет невозможен", — подчеркнули в системе.
"Юнистрим" — это одна из крупнейших в России систем денежных переводов.