МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 25 августа уменьшился до 18,619 триллиона рублей с 18,72 триллиона на 18 августа, сообщил Банк России. ЦБ ужесточил регулирование выдачи потребкредитов

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 100,8 миллиарда рублей, или на 0,5%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.