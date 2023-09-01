2023-09-01T11:45:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230901/841633463.html
Денежная масса России снизилась за неделю
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 25 августа уменьшился до 18,619 триллиона рублей с 18,72 триллиона на 18 августа, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 01.09.2023
финансы, экономика, новости, россия, денежная база, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 25 августа уменьшился до 18,619 триллиона рублей с 18,72 триллиона на 18 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 100,8 миллиарда рублей, или на 0,5%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.