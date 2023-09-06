МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Активность частных инвесторов на Московской бирже в августе стала рекордной за всю историю торгов — 3,4 миллиона частных инвесторов заключали сделки в этом месяце, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций быстро снижается

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2023 года достигло 26,81 миллиона (+422 тысячи человек за месяц), ими открыто 45,9 миллиона счетов (+1,06 миллиона). В августе сделки на Мосбирже заключали 3,4 миллиона частных инвесторов — максимальное значение за всю историю биржевых торгов", — говорится в сообщении.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 82,7%, в объеме торгов облигациями — 36,1%, на спот-рынке валюты — 17,9%, на срочном рынке — 68,6%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в августе составил 218,9 миллиарда рублей, на рынке акций — 42 миллиарда, в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) — 20 миллиардов, оценила биржа.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в августе были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,7% и 7,4% соответственно), акции "Газпрома" (16,9%), "Лукойла" (13,5%), "Норникеля" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,1%), акции "Яндекса" (5,7%), "Роснефти" (5,5%), "Новатэка" (4,5%) и "Магнита" (3,7%).

Топ-10 регионов по наибольшему числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,37 миллиона), Московская область (1,52 миллиона), Санкт-Петербург (1,17 миллиона), Краснодарский край (996 тысяч), Башкирия (906 тысяч), Свердловская область (897 тысяч), Татарстан (833 тысячи), Ростовская область (791 тысяча), Челябинская область (701 тысяча), Самарская область (637 тысяч), оценила Мосбиржа.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в августе увеличилось на 38,4 тысячи до 5,63 миллиона счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца достиг рекорда и составил 324,4 миллиарда рублей, в структуре оборота 82% – сделки с акциями, 6,1% – с облигациями и 8% – с паями фондов. Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (565,4 тысячи), Московская область (332,3 тысячи) и Санкт-Петербург (269,6 тысячи).