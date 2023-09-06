2023-09-06T16:23:39+03:00
2023-09-06T16:23:39+03:00
2023-09-06T16:23:39+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230906/841674320.html
Раскрыто, сколько европейцев столкнулись с финансовыми проблемами
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Треть европейцев испытывают финансовые сложности, следует из опроса компании Ipsos. "Европейская часть опроса, проведенная с участием 10 тысяч человек из десяти стран (Германия,... ПРАЙМ, 06.09.2023
финансы, новости, европа, финансы, финансовые проблемы
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/35/840363517.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/35/840363517.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/35/840363516.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/35/840363516.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/35/840363500.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84036/35/840363500.jpg
https://1prime.ru/society/20230905/841654822.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Треть европейцев испытывают финансовые сложности, следует из опроса компании Ipsos.
"Европейская часть опроса, проведенная с участием 10 тысяч человек из десяти стран (Германия, Франция, Греция, Италия, Польша, Великобритания, Молдавия, Португалия, Румыния и Сербия) показала, что 29% из них говорят, что испытывают финансовые трудности", — пишут авторы опроса.
Отмечается, что в Греции и Молдавии этот показатель достигает 49% и 46% соответственно.
Из-за падения покупательной способности более трети европейцев регулярно ограничивают себя в еде: 38% опрошенных едят меньше трех раз в день, при этом 39% отказывают себе в мясе, говорится в опросе.
Опрос проводился онлайн с 7 по 27 июня среди 10 тысяч взрослых респондентов из десяти стран. Статистическая погрешность не указана.