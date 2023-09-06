МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Треть европейцев испытывают финансовые сложности, следует из опроса компании Ipsos. СМИ подсчитали, насколько дорого Украине обходится день боевых действий

"Европейская часть опроса, проведенная с участием 10 тысяч человек из десяти стран (Германия, Франция, Греция, Италия, Польша, Великобритания, Молдавия, Португалия, Румыния и Сербия) показала, что 29% из них говорят, что испытывают финансовые трудности", — пишут авторы опроса.

Отмечается, что в Греции и Молдавии этот показатель достигает 49% и 46% соответственно.

Из-за падения покупательной способности более трети европейцев регулярно ограничивают себя в еде: 38% опрошенных едят меньше трех раз в день, при этом 39% отказывают себе в мясе, говорится в опросе.

Опрос проводился онлайн с 7 по 27 июня среди 10 тысяч взрослых респондентов из десяти стран. Статистическая погрешность не указана.