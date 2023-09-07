КИШИНЕВ, 7 сен — ПРАЙМ. "Газпром" проиграет в суде дело о погашении исторического долга "Молдовагаза", где бы оно ни рассматривалось, заявил в эфире телеканала Jurnal TV глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов. Глава "Молдовагаза" выразил недоумение в связи с итогами аудита по долгам

"Я думаю, что даже в случае арбитража, пусть даже он будет в Москве, по этим просроченным долгам у них ("Газпрома" — ред.) нет шансов. Одна из причин, по которой мы согласились выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что мы будем рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы, как того предусматривает контракт", — сказал он.

При этом министр, что "Газпром" и наблюдательный совет "Молдовагаза" с высокой долей вероятности могут отказаться признать итоговый отчет аудиторов. По его словам, Кишинев не может игнорировать результат проверки при формулировании позиции о режиме погашения долга.

Правительство Молдавии в 2021 году продлило контракт с "Газпромом" на поставку "голубого топлива" при условии проведения аудита по долгам "Молдовагаза". Процедуру должны были провести в прошлом году. Российский концерн оставил за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

Глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов в среду огласил результаты аудита. По его словам, долг перед "Газпромом" на конец марта 2022 года составил 709 миллионов долларов, 276 миллионов из которы документально не подтверждены ни одной из компаний, а 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На этом фоне Молдавия согласилась выплатить только 8,6 миллиона долларов, остальное оспорит в суде. "Газпром", в свою очередь, заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, а также выразил несогласие с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и намерение отстаивать свои права.