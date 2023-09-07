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2023
https://1prime.ru/finance/20230907/841686843.html
Международные резервы Украины уменьшились в августе
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Международные резервы Украины в августе снизились на 3,2%, сообщает Национальный банк Украины (НБУ). "По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по... ПРАЙМ, 07.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, украина, международные резервы украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе снизились на 3,2%, сообщает Национальный банк Украины (НБУ).
"По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 40 387,2 миллиона долларов. В августе они снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров", — говорится в сообщении на сайте банка.
Там уточняется, что в августе нацбанк направил на погашение госдолга 306,5 миллиона долларов, из которых 169,1 миллиона долларов – долг перед Всемирным банком, 63,7 миллиона долларов – на обслуживание и погашение валютных облигаций, остальные – долг перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 379,6 миллиона долларов.