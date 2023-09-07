МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Международные резервы Украины в августе снизились на 3,2%, сообщает Национальный банк Украины (НБУ). Российский рынок акций упал на ожиданиях роста ключевой ставки ЦБ

"По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 40 387,2 миллиона долларов. В августе они снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров", — говорится в сообщении на сайте банка.

Там уточняется, что в августе нацбанк направил на погашение госдолга 306,5 миллиона долларов, из которых 169,1 миллиона долларов – долг перед Всемирным банком, 63,7 миллиона долларов – на обслуживание и погашение валютных облигаций, остальные – долг перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 379,6 миллиона долларов.