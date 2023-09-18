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2023
https://1prime.ru/finance/20230918/841771014.html
Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 75 процентов
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Объем инвестиций в недвижимость России вырос за неполных три квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% — до 467 миллиардов рублей, сообщил... ПРАЙМ, 18.09.2023
финансы, бизнес, новости, недвижимость, недвижимость, россия, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России вырос за неполных три квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% — до 467 миллиардов рублей, сообщил журналистам руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
В структуре инвестиций, по данным компании, преобладает жилая недвижимость (32%), объем вложений в которую увеличился на 27% — до 148 миллиардов рублей.
Затем следует торговая недвижимость (31%, рост в 3,9 раза — до 146 миллиардов рублей), офисная (20%, рост в 2,6 раза — до 93 миллиардов рублей), гостиничная (9%, рост в 2,4 раза — до 42 миллиардов рублей) и складская (8%, увеличение на 79% — до 36 миллиардов рублей), уточнил он.