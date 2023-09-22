МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В случае несогласия или желания оспорить налог на прибыль с замороженных российских активов, Москва будет прибегать к судебным инстанциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали ситуацию на топливном рынке

"Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет, а в случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия или желания оспорить, то, конечно же, будем прибегать к судебным инстанциям", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о поддержке США плана Евросоюза об обложении налогом прибыль от замороженных российских активов.