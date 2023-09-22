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2023
https://1prime.ru/finance/20230922/841802351.html
В Кремле рассказали о налоге на прибыль с замороженных российских активов
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В случае несогласия или желания оспорить налог на прибыль с замороженных российских активов, Москва будет прибегать к судебным инстанциям, заявил пресс-секретарь президента РФ... ПРАЙМ, 22.09.2023
финансы, бизнес, налоги, экономика, новости, россия, кремль, замороженные российские активы, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В случае несогласия или желания оспорить налог на прибыль с замороженных российских активов, Москва будет прибегать к судебным инстанциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет, а в случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия или желания оспорить, то, конечно же, будем прибегать к судебным инстанциям", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о поддержке США плана Евросоюза об обложении налогом прибыль от замороженных российских активов.