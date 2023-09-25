МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") оценил в 100-130 миллионов долларов возможные выплаты в 2024 году по гибкой экспортной пошлине, которая будет действовать до конца 2024 года, следует из материалов компании. Рисков для попавших под гибкую экспортную пошлину фирм нет, заявил Минфин

"В частности, влияние на EBITDA составит 30-40 миллионов долларов до конца текущего года, а также потенциальные потери в 100-130 миллионов долларов в 2024 году. Свободный денежный поток компании снизится из-за введения пошлины на 25-35 миллионов долларов в текущем году и еще на 70-100 миллионов долларов в 2024 году", — поясняется в презентации Polymetal.

Кабмин РФ с 1 октября и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота. При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

Polymetal в своих расчетах взял за основу курс доллара в 90 рублей и пошлину в 5,5%. Как отметил в ходе онлайн конференции финансовый директор компании Максим Назимок, "оценка очень приблизительная".

Также в документах отмечается, что компания оценила выплаты по налогу на сверхприбыль (windfall tax) в 600 миллионов рублей. Эта сумма будет представлена в составе налога на прибыль за 2023 год.

Polymetal Int зарегистрирована в Казахстане. "Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро в РФ и Казахстане. В первом полугодии общий выпуск компании вырос на 3% — до 764 тысяч унций (23,763 тонны) в золотом эквиваленте, в том числе добыча в РФ выросла на 10%, до 551 тысячи унций (17,138 тонны), в Казахстане — снизилась на 13%, до 213 тысячи унций (6,625 тонны) золотого эквивалента. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).