Polymetal оценил выплаты по новой экспортной пошлине в $100-130 млн в 2024 году
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") оценил в 100-130 миллионов долларов возможные выплаты в 2024 году по гибкой экспортной пошлине, которая будет действовать до конца 2024 года, следует из материалов компании.
"В частности, влияние на EBITDA составит 30-40 миллионов долларов до конца текущего года, а также потенциальные потери в 100-130 миллионов долларов в 2024 году. Свободный денежный поток компании снизится из-за введения пошлины на 25-35 миллионов долларов в текущем году и еще на 70-100 миллионов долларов в 2024 году", — поясняется в презентации Polymetal.
Кабмин РФ с 1 октября и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота. При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
Polymetal в своих расчетах взял за основу курс доллара в 90 рублей и пошлину в 5,5%. Как отметил в ходе онлайн конференции финансовый директор компании Максим Назимок, "оценка очень приблизительная".
Также в документах отмечается, что компания оценила выплаты по налогу на сверхприбыль (windfall tax) в 600 миллионов рублей. Эта сумма будет представлена в составе налога на прибыль за 2023 год.
Polymetal Int зарегистрирована в Казахстане. "Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро в РФ и Казахстане. В первом полугодии общий выпуск компании вырос на 3% — до 764 тысяч унций (23,763 тонны) в золотом эквиваленте, в том числе добыча в РФ выросла на 10%, до 551 тысячи унций (17,138 тонны), в Казахстане — снизилась на 13%, до 213 тысячи унций (6,625 тонны) золотого эквивалента. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).
https://1prime.ru/finance/20230925/841816162.html