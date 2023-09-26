ТОКИО, 26 сен — ПРАЙМ. Япония может утратить позицию второго акционера Международного валютного фонда (МВФ), которую она занимала более трех десятилетий после того, как фонд может завершить реформу системы квот, и переместится на четвертое место, уступив Китаю и Германии, сообщает агентство Киодо. Лавров рассказал о последствиях саммита в Индии для МВФ и ВТО

В июне генсек ООН Антониу Гутерреш призвал увеличить число представителей развивающихся стран в правлениях Всемирного банка и Международного валютного фонда. По его словам, международное сообщество должно реформировать международную финансовую архитектуру, "чтобы сделать ее устойчивой, справедливой и доступной для всех". В частности, генсек предложил реформы квот МВФ, которые должны быть отделены от доступа к ресурсам, провести изменения в правах голоса и правилах принятия решений в МВФ.

Позже директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила, что фонд изучает предложения генсека ООН Антониу Гутерреша. По ее словам, фонд находится в процессе 16-го пересмотра системы квот, который планируется завершить в декабре 2023 года.

По данным источников агентства, японское правительство в ходе закрытых переговоров поддержало идею увеличения ресурсов финансирования МВФ, однако настаивает на том, чтобы существующее соотношение квот было сохранено.

Однако, согласно документам, с которым ознакомилось агентство, Япония, скорее всего, будет смещена с текущего второго места на четвертое, а Китай и Германия, наоборот, займут более высокие позиции в "иерархии" акционеров.