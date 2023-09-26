МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Вашингтон отправляет "значительную часть средств" Украине для покрытия их невоенных расходов, заявил сенатор от штата Кентукки Рэнд Полл. Американцы в шоке. Украина оставит США без денег

Ранее телеканал CBS передавал, что деньги американских налогоплательщиков уходят не только на оружие для Киева, но и на сельское хозяйство и выплату зарплат украинским службам быстрого реагирования.

"Значительная часть (средств — ред.) идет на невоенные расходы. Часть средств идет на (оплату — ред.) государственных зарплат, я также читал, они (средства — ред.) идут на оплату государственных пенсий", — возмутился Пол, беседуя с телеканалом Fox News.

По слдовам сенатора, если в США произойдет "шатдаун", "американским госслужащим платить не будут, но украинским работникам будут платить налогоплательщики США". Пол подчеркнул, что творцы американской конституции "в самом страшном сне не могли себе представить", что США "отправят столько денег за границу". Он отметил, что такая политика американских властей противоречит конституции страны.

"Это нарушает все положения конституции, и я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы они больше не отправляли (средства Киеву — ред.)", — заявил сенатор.

В августе Рэнд Пол заявил, что "неограниченные" поставки оружия Украине и "нереалистичные" требования к России мешают запустить переговоры об урегулировании конфликта.