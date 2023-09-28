МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Широкое распространение на российском финрынке получили практики наджинга, когда продавец подталкивает покупателя к выгодному для себя выбору, борьба с ними будет выгодна экономике, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Сбербанк предотвратил хищение рекордной суммы у россиянина

"Мы должны включить (в стратегию финграмотности и развития финансового рынка — ред.) практики так называемого наджинга, подталкивания, которые тоже получили широкое распространение на финансовом рынке, и которые подталкивают человека к тому выбору, который выгоден продавцу, но абсолютно невыгоден покупателю", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

По словам Мамуты, противостоять этому можно с помощью четких требований, которые предъявляются к продажам финансовых продуктов.

"Следствием того, что человек более рационально относится к своему финансовому поведению, будет рост объема долгосрочных инвестиций — это тот ресурс, который будет полезен экономике", — добавил Мамута.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.