2023-09-28T11:12:07+03:00
2023-09-28T11:12:07+03:00
2023-09-28T11:12:07+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230928/841836435.html
В ЦБ рассказали, какая проблема на финрынке широко распространилась
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Широкое распространение на российском финрынке получили практики наджинга, когда продавец подталкивает покупателя к выгодному для себя выбору, борьба с ними будет выгодна... ПРАЙМ, 28.09.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, финрынок
https://cdnn.1prime.ru/images/84183/64/841836413.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84183/64/841836413.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84183/64/841836412.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84183/64/841836412.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84183/64/841836400.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84183/64/841836400.jpg
https://1prime.ru/News/20230928/841836241.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Широкое распространение на российском финрынке получили практики наджинга, когда продавец подталкивает покупателя к выгодному для себя выбору, борьба с ними будет выгодна экономике, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
"Мы должны включить (в стратегию финграмотности и развития финансового рынка — ред.) практики так называемого наджинга, подталкивания, которые тоже получили широкое распространение на финансовом рынке, и которые подталкивают человека к тому выбору, который выгоден продавцу, но абсолютно невыгоден покупателю", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
По словам Мамуты, противостоять этому можно с помощью четких требований, которые предъявляются к продажам финансовых продуктов.
"Следствием того, что человек более рационально относится к своему финансовому поведению, будет рост объема долгосрочных инвестиций — это тот ресурс, который будет полезен экономике", — добавил Мамута.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.