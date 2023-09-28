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2023
https://1prime.ru/finance/20230928/841838586.html
Набиуллина оценила способность банков финансировать рост экономики России
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Корпоративное кредитование в России за год выросло на 22%, банки способны финансировать рост и развитие экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Московском... ПРАЙМ, 28.09.2023
банки, финансы, новости, эльвира набиуллина, банки, россия, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России за год выросло на 22%, банки способны финансировать рост и развитие экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме.
"Учимся. Банки финансируют экономический рост: кредиты корпоративному сектору за последние 12 месяцев выросли на 22%", — ответила она на вопрос, научились ли банки финансировать "структурную трансформацию" экономики.
"Банки и банковская система способны финансировать рост и развитие, безусловно. Будем делать это", — заключила Набиуллина.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.