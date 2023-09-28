МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России за год выросло на 22%, банки способны финансировать рост и развитие экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме. Решетников назвал последствия слишком жесткой денежно-кредитной политики

"Учимся. Банки финансируют экономический рост: кредиты корпоративному сектору за последние 12 месяцев выросли на 22%", — ответила она на вопрос, научились ли банки финансировать "структурную трансформацию" экономики.

"Банки и банковская система способны финансировать рост и развитие, безусловно. Будем делать это", — заключила Набиуллина.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.