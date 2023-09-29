ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США отвергла не понравившийся Белому дому законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства. Вашингтон надеется избежать шатдауна

Против билля "О сокращении расходов и пограничной безопасности" проголосовали 232 конгрессмена, за — 198.

Краткосрочный бюджет был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье.

Авторы инициативы предлагали сократить расходы на 30% по всем статьям, за исключением национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом выделялись средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой и найм дополнительных сотрудников пограничной охраны.

Административно-бюджетное управление Белого дома ранее предупредило, что президент США Джо Байден применит право вето, если законопроект, родившийся в недра республиканской оппозиции, принесут ему на подпись.