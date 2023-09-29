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2023
https://1prime.ru/finance/20230929/841854191.html
Конгрессмены проголосовали против проекта краткосрочного бюджета
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Палата представителей конгресса США отвергла не понравившийся Белому дому законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства. Против билля "О сокращении... ПРАЙМ, 29.09.2023
финансы, экономика, новости, сша, проект бюджета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США отвергла не понравившийся Белому дому законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства.
Против билля "О сокращении расходов и пограничной безопасности" проголосовали 232 конгрессмена, за — 198.
Краткосрочный бюджет был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье.
Авторы инициативы предлагали сократить расходы на 30% по всем статьям, за исключением национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом выделялись средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой и найм дополнительных сотрудников пограничной охраны.
Административно-бюджетное управление Белого дома ранее предупредило, что президент США Джо Байден применит право вето, если законопроект, родившийся в недра республиканской оппозиции, принесут ему на подпись.