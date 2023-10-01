МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Одобренный недавно бюджет США не содержит выделение помощи Киеву, так как конгресс отдельно утвердил Украине 300 миллионов долларов, но Белый дом сокращает финансирование, а ее будущее зависит от аудита бюджета в Америке, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. В Белом доме раскрыли план Байдена на случай шатдауна

Ранее президент Джо Байден подписал проект о временном финансировании правительства сроком на 45 дней, не включающий поддержку Украине.

"Во временном бюджете нет расходов на Украину, но конгресс принял дополнительные расходы за 2023 год в размере 300 миллионов долларов… Это все равно меньше, чем расходовали США в последнее время. Динамика на военную помощь Украине снижается, но она пока сохраняется. Многое будет зависеть от аудита, проверок эффективности, которые, возможно, в октябре-ноябре будут инициированы республиканцами или будут представлены как отчет по линии госдепа и министерства обороны", — заявил Васильев в беседе с агентством.

Эксперт отметил, что Кевин Маккарти, спикер Палата представителей США от республиканцев, поддерживает финансирование Киева, но призывает эффективнее тратить средства.

Как указал Васильев, США не в первый раз разрабатывают временный бюджет на грани "шатдауна".

"В последние годы Америка вступала без утвержденного бюджета. Причина этого — очень серьезный кризис, расстройство в системе федеральных финансов… Стремительно растет дефицит федерального бюджета, государственный долг", — сказал научный сотрудник.

Эксперт считает, что разногласия конгрессменов вызваны тем, что бюджет на 2024 год является "предвыборным".

"Администрация Байдена заинтересована в увеличении его размеров для того, чтобы иметь средства для "бюджетной покупки" голосов американских избирателей, стимулировать развитие американской экономики, социальные выплаты, пенсии… Республиканцы по этой же причине в этом крайне не заинтересованы", — подчеркнул Васильев.

"Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, мог наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый проект финансирования правительства.