Wall Street Journal: инвестор-активист Пельц увеличил свою долю в Disney
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. The Wall Street Journal в воскресенье написала, что фонд Trian Fund Management, принадлежащий инвестору-активисту Нельсону Пельцу, увеличил свою долю в Disney. Пельц, как ожидается, попросит несколько мест в совете директоров, в том числе одно для себя.
Согласно WSJ, Trian теперь является одним из крупнейших инвесторов Disney. Его доля после того, как он довел ее до более чем 30 млн акций с примерно 6,4 млн акций в конце 2-го квартала, оценивается в сумму свыше 2,5 млрд долларов.
По мнению Trian, акции Disney значительно недооценены и компания нуждается в более сфокусированном совете директоров. Об этом говорится в статье WSJ со ссылкой на осведомленные источники.
Период для назначения кандидатов в совет директоров Disney продлится с 5 декабря по 4 января, сказано в ее материалах для собрания акционеров, на которые ссылается газета.
В феврале Пельц отказался от своей просьбы получить место в совете директоров Disney после того, как гендиректор Боб Айгер сообщил о планах сокращения 7000 рабочих мест в рамках усилий по снижению расходов на 5,5 млрд долларов и достижению прибыльности в потоковом бизнесе группы.
Disney и Trian не ответили на просьбу Reuters дать комментарии.
https://1prime.ru/finance/20231009/841926891.html