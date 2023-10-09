МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. The Wall Street Journal в воскресенье написала, что фонд Trian Fund Management, принадлежащий инвестору-активисту Нельсону Пельцу, увеличил свою долю в Disney. Пельц, как ожидается, попросит несколько мест в совете директоров, в том числе одно для себя. Американским инвесторам предложили обогатиться за счет "Шрека"

Согласно WSJ, Trian теперь является одним из крупнейших инвесторов Disney. Его доля после того, как он довел ее до более чем 30 млн акций с примерно 6,4 млн акций в конце 2-го квартала, оценивается в сумму свыше 2,5 млрд долларов.

По мнению Trian, акции Disney значительно недооценены и компания нуждается в более сфокусированном совете директоров. Об этом говорится в статье WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

Период для назначения кандидатов в совет директоров Disney продлится с 5 декабря по 4 января, сказано в ее материалах для собрания акционеров, на которые ссылается газета.

В феврале Пельц отказался от своей просьбы получить место в совете директоров Disney после того, как гендиректор Боб Айгер сообщил о планах сокращения 7000 рабочих мест в рамках усилий по снижению расходов на 5,5 млрд долларов и достижению прибыльности в потоковом бизнесе группы.

Disney и Trian не ответили на просьбу Reuters дать комментарии.