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2023
https://1prime.ru/finance/20231009/841932659.html
Боррель заявил, что Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам
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Приостановка платежей, осуществляемых Европейским союзом палестинцам навредило бы его интересам, поэтому ЕС не станет рассматривать данный вариант, сообщил глава евродипломатии... ПРАЙМ, 09.10.2023
финансы, экономика, новости, ес, ближний восток, платежи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Приостановка платежей, осуществляемых Европейским союзом палестинцам навредило бы его интересам, поэтому ЕС не станет рассматривать данный вариант, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Ранее сообщалось, что Брюссель обсуждает пересмотр всех проектов развития на сумму более 691 миллион евро и "незамедлительно приостанавливает все платежи в пользу палестинцев".
Однако с этим решением не согласились некоторые страны Евросоюза, в частности, Бельгия и Испания.
"Приостановка платежей — наказание для всего палестинского народа — нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе", — пояснил Боррель в соцсети X.
По его словам, "Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи".