БРЮССЕЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Приостановка платежей, осуществляемых Европейским союзом палестинцам навредило бы его интересам, поэтому ЕС не станет рассматривать данный вариант, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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Ранее сообщалось, что Брюссель обсуждает пересмотр всех проектов развития на сумму более 691 миллион евро и "незамедлительно приостанавливает все платежи в пользу палестинцев".

Однако с этим решением не согласились некоторые страны Евросоюза, в частности, Бельгия и Испания.

"Приостановка платежей — наказание для всего палестинского народа — нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе", — пояснил Боррель в соцсети X.

По его словам, "Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи".

 