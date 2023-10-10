МИД работает над тем, чтобы Россию не внесли ни в черный, ни в серый список ФАТФ
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Москва работает над тем, чтобы Россия не была включена ни в "черный", ни в "серый" список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) в ходе очередного пересмотра списка в октябре, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Пятьдесят на пятьдесят, или да, или нет. Мы работаем над тем, чтобы было нет. Работа ведется, на нас давят… мы сейчас работаем с нашими единомышленниками, с теми, кто пытается нас понять. За нами нет никакого "черного" следа, это все политизировано", — сказал он журналистам.
Ранее в июне ФАТФ по итогам пленарной сессии приняла решение не включать Россию в черный или серый списки. При этом ФАТФ при этом постановила сохранить приостановку членства РФ в организации на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. В черном списке — страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2023 года были КНДР, Иран и Мьянма.
Существует также серый список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были, например, Панама, Сирия, Албания, Нигерия и Каймановы острова. По итогам заседания в пятницу в него были добавлены Хорватия, Вьетнам и Камерун.
https://1prime.ru/finance/20231010/841943616.html