МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Москва работает над тем, чтобы Россия не была включена ни в "черный", ни в "серый" список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) в ходе очередного пересмотра списка в октябре, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Россия обладает большим инновационным потенциалом, заявил Мишустин

"Пятьдесят на пятьдесят, или да, или нет. Мы работаем над тем, чтобы было нет. Работа ведется, на нас давят… мы сейчас работаем с нашими единомышленниками, с теми, кто пытается нас понять. За нами нет никакого "черного" следа, это все политизировано", — сказал он журналистам.

Ранее в июне ФАТФ по итогам пленарной сессии приняла решение не включать Россию в черный или серый списки. При этом ФАТФ при этом постановила сохранить приостановку членства РФ в организации на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. В черном списке — страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2023 года были КНДР, Иран и Мьянма.

Существует также серый список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были, например, Панама, Сирия, Албания, Нигерия и Каймановы острова. По итогам заседания в пятницу в него были добавлены Хорватия, Вьетнам и Камерун.