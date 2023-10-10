МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Правкомиссия по иностранным инвестициям пока только ждет материалы для согласования выкупа у Yandex N.V. российских активов, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. США могут заморозить активы Ирана из-за палестино-израильского конфликта

"Материалы не были внесены (в правкомиссию по иностранным инвестициям — ред.) на выкуп у Yandex N.V. российских активов, не было материалов", — сказал Шадаев.

Министр отметил, что был запрос на внутригрупповую реструктуризацию, однако не было материалов на выкуп активов. Шадаев не уточнил конкретный срок, в которые компания обещает внести документы: "Обещают когда-нибудь внести".

"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.

Одновременно международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V, рассказывали в компании. Когда может произойти реструктуризация, пока не ясно, сделка потребует согласования у акционеров.