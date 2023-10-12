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2023-10-12T16:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231012/841968418.html
Внешний долг России составил 329,5 миллиарда долларов на 1 октября
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Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 329,5 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 54,1 миллиарда долларов, или на 14,1%, сообщает ЦБ РФ. "По оценке Банка... ПРАЙМ, 12.10.2023
финансы, новости, россия, цб, внешний долг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 329,5 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 54,1 миллиарда долларов, или на 14,1%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2023 года составил 329,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 54,1 миллиарда долларов США, или на 14,1%", — говорится в сообщении.