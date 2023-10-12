МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 329,5 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 54,1 миллиарда долларов, или на 14,1%, сообщает ЦБ РФ. Шри-Ланка достигла соглашения с китайским банком об урегулировании долга

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2023 года составил 329,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 54,1 миллиарда долларов США, или на 14,1%", — говорится в сообщении.