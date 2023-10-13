МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Британский министр финансов Джереми Хант в пятницу сообщил, что осеннее заявление по бюджету будет отражать осторожную оговорку по поводу неопределенной международной обстановки и ухудшившегося состояния финансов Великобритании, обусловленного повышением процентных ставок и возросшими издержками на обслуживание госдолга. Британские семьи испытывают дефицит молочных смесей, сообщили СМИ

"Финансовая картина ухудшилась по сравнению с весной, и это означает, что мне придется принимать трудные решения, чтобы обеспечить нашу устойчивость, учитывая происходящее на Украине, в Израиле, в некоторых странах Африки, — сказал Хант.

Процентные ставки, как ожидается, будут долго оставаться на высоких уровнях, что приведет к росту расходов на погашение госдолга на 20-30 млрд фунтов, сообщил министр.

"Это огромное изменение, и нам нужно отреагировать так, чтобы не допустить рецессии, но также убедиться в устойчивости британской экономики к будущим потрясениям", — сказал он.

Масштабное наращивание долговых обязательств было бы "безответственным и ошибочным шагом", затруднив задачу по облегчению налогового бремени, заявил Хант.

При этом он заверил, что осеннее бюджетное заявление укажет на "реальный путь" к снижению налогов, а также к ускорению темпов экономического роста и производительности за счет целевых инвестиций.