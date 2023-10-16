МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились увеличить долю расчетов в нацвалютах по внешнеторговым контрактам, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной комиссии двух стран. Россия и Венесуэла наметили пути по наращиванию добычи нефти

"Договорились увеличить расчеты в национальных валютах", — сказал Новак.

Семнадцатая Межправительственная Российско-Венесуэльская комиссия проходит в понедельник в Москве под председательством Новака и министра нефти Венесуэлы, президента PDVSA Педро Тельечеа.