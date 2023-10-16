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Россия и Венесуэла увеличат долю расчетов в нацвалютах
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Россия и Венесуэла договорились увеличить долю расчетов в нацвалютах по внешнеторговым контрактам, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной комиссии... ПРАЙМ, 16.10.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, россия, венесуэла, расчеты в нацвалютах
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились увеличить долю расчетов в нацвалютах по внешнеторговым контрактам, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной комиссии двух стран.
"Договорились увеличить расчеты в национальных валютах", — сказал Новак.
Семнадцатая Межправительственная Российско-Венесуэльская комиссия проходит в понедельник в Москве под председательством Новака и министра нефти Венесуэлы, президента PDVSA Педро Тельечеа.