МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Закон о праве граждан устанавливать в своей кредитной истории запрет самим себе на оформление кредитов планируется принять до конца года, а заработает он с лета, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Платежи Украины по кредитам МВФ установили абсолютный рекорд

Ранее в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставит гражданам право установить либо снять в своей кредитной истории запрет на заключение с ним банками и микрофинансовыми организациями кредитных договоров. Такая мера должна стать защитой от мошенников. Предполагается, что установить запрет можно будет через портал госуслуг, при этом предполагается, что обязательным условием для реализации такого механизма станет использование СНИЛС.

"Я рассчитываю, что мы примем его до конца года… но начнет действовать он с 1 июня, потому что нужно время для того, чтобы и единый портал госуслуг настроился на работу с этой информацией", — заявил Аксаков.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. В частности, кабмин предлагает рассмотреть возможность подачи такого заявления через многофункциональные центры (МФЦ).

Вместе с тем банковское сообщество, в том числе Сбербанк, считает возможным использовать в этих целях ИНН, а не СНИЛС. Как поясняла в сентябре на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку вице-президент Сбербанка Анна Попова, к ИНН есть "нормальная процедура" доступа, в отличие от СНИЛС. В свою очередь зампред Банка России Алексей Гузнов тогда пояснял, что использование СНИЛС, хотя он есть не у всех граждан, было предложено потому, что в учете ИНН бывают ошибки.