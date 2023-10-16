МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов Японии Масато Канда сказал в понедельник, что, несмотря на наблюдаемое последнее время ослабление, иена по-прежнему считается активом-убежищем, как швейцарский франк и доллар США, и пользуется преимуществами спроса на подобные активы, возросшего на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Канда также сказал, что, если чрезмерные колебания японской валюты будут продолжаться, правительство примет шаги, которые могут предполагать повышение процентных ставок или проведение интервенции на валютном рынке.

"Мы твердо намерены принять надлежащие меры, если это будет необходимо", — сказал Канда в ходе пресс-конференции.

Канда не стал комментировать недавние замечания представителя Международного валютного фонда о том, что Япония не подготовила почву для проведения валютной интервенции.

Валютный курс определяется различными факторами, и долгосрочные процентные ставки лишь один из них, отметил Канда.

Что касается конфликта между Израилем и ХАМАС, Канда сказал, что не может предсказать его последствия ввиду изменчивости ситуации. Никто не может знать, насколько сильно возобновление роста цен на нефть ударит по японской экономики, добавил он.

"Глобальные инвесторы по-прежнему покупают доллар, иену, швейцарский франк и фунт, и многие описывают это явление как 'азбучное'", — сказал он о покупках активов-убежищ.