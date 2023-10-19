МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Преподаватель МГИМО перевела мошеннику один миллион рублей, после чего обратилась с заявлением в полицию, сообщили в столичном ГУВД. Названы десять признаков того, что "по ту сторону экрана" — мошенник

По данным ГУВД, 14 октября в полицию поступило заявление от женщины 1964 года рождения, которая сообщила, что неизвестное лицо мошенническим путем завладело ее деньгами.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание подозреваемого", — отметили в ведомстве.