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2023
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Преподаватель МГИМО перевела мошеннику крупную сумму денег
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Преподаватель МГИМО перевела мошеннику один миллион рублей, после чего обратилась с заявлением в полицию, сообщили в столичном ГУВД. По данным ГУВД, 14 октября в полицию поступило... ПРАЙМ, 19.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, мгимо, мошенник
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Преподаватель МГИМО перевела мошеннику один миллион рублей, после чего обратилась с заявлением в полицию, сообщили в столичном ГУВД.
По данным ГУВД, 14 октября в полицию поступило заявление от женщины 1964 года рождения, которая сообщила, что неизвестное лицо мошенническим путем завладело ее деньгами.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание подозреваемого", — отметили в ведомстве.