МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Банкнота номиналом 5 тысяч рублей остается самой востребованной в России, число этих купюр в обращении за 9 месяцев 2023 года увеличилось на 0,5 миллиарда штук, или на 17%, следует из статистики Банка России, которую проанализировал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его мнению, повышенный спрос на банкноты самого большого номинала создает предпосылки для выпуска купюры номиналом 10 тысяч рублей. Эксперт оценил сроки доработки дизайна банкноты в 1000 рублей

"Самой распространенной является банкнота номиналом 5000 рублей. Она активно вытесняет из обращения предыдущего лидера – банкноту номиналом 1000 рублей. На 1 октября 2023 года в обращении находилось 3,2 миллиарда банкнот номиналом 5000 рублей против 1,4 миллиарда банкнот номиналом 1000 рублей", — рассказал аналитик.

Он добавил, что самая крупная купюра вытеснила с лидерской позиции банкноту номиналом в 1000 рублей в 2019 году.

Аналитик подсчитал, что за девять месяцев 2023 года число банкнот номиналом 5000 рублей выросло на 0,5 миллиарда штук к аналогичному периоду 2022 года, тогда как число банкнот номиналом 1000 рублей сократилось на 0,1 миллиарда штук. По мнению эксперта, основной причиной увеличения интереса к купюре самого крупного достоинства является ускорение инфляции.

"Увеличение спроса на купюры самого крупного достоинства создает предпосылки для введения купюр номиналом 10 тысяч рублей", — указал Осадчий.

Ранее в октябре зампред Центробанка Сергей Белов заявлял, что изменение как банкнотного, так и монетного ряда в России сегодня на повестке не стоит, и выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предусмотрен.