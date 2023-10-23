МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. У шести бывших и действующих сотрудников военкоматов обнаружили необоснованные активы на сумму более чем на 6,9 миллиона долларов, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины. Украина может занять второе место по объемам помощи от США

"НАПК за полгода обнаружило у военкомов необоснованные активы более чем на 255 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов)", — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Ведомство сообщило, что бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов и его заместитель Денис Галушко обвиняются в обогащении и хищении приблизительно 188 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов) и 14 миллионов гривен (382 тысячи долларов) соответственно. У других включенных в список лиц также были обнаружены необоснованные активы, в том числе недвижимость и автомобили, на суммы от 1,8 миллиона гривен (49 тысяч долларов) до 47 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов).

Расследование коррупции в военном секторе Украины началось после многочисленных скандалов, включая задержание высокопоставленных чиновников военных комиссариатов.