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2023
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У украинских военкомов нашли необоснованные активы
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У шести бывших и действующих сотрудников военкоматов обнаружили необоснованные активы на сумму более чем на 6,9 миллиона долларов, сообщило Национальное агентство по... ПРАЙМ, 23.10.2023
финансы, экономика, новости, украина, коррупция, военкомат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. У шести бывших и действующих сотрудников военкоматов обнаружили необоснованные активы на сумму более чем на 6,9 миллиона долларов, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.
"НАПК за полгода обнаружило у военкомов необоснованные активы более чем на 255 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов)", — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Ведомство сообщило, что бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов и его заместитель Денис Галушко обвиняются в обогащении и хищении приблизительно 188 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов) и 14 миллионов гривен (382 тысячи долларов) соответственно. У других включенных в список лиц также были обнаружены необоснованные активы, в том числе недвижимость и автомобили, на суммы от 1,8 миллиона гривен (49 тысяч долларов) до 47 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов).
Расследование коррупции в военном секторе Украины началось после многочисленных скандалов, включая задержание высокопоставленных чиновников военных комиссариатов.