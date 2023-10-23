МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В США не уделяют реального внимания судьбе народов Израиля и Палестины, а сконцентрированы исключительно на доходах, получаемых от вооружений, заявила член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди. Белый дом пообещал, что США поддержат Израиль

"О судьбе народа Израиля, народа Палестины в США никто реально не думает. Это очевидно. В США считают лишь прибыль, а не человеческие жизни. Война на Ближнем Востоке повлечет повышение цен на энергоносители, автоматически повысит цены абсолютно на все и принесет США сверхприбыли. При этом в Соединенных Штатах не будут скупиться на ничего не стоящие соболезнования Израилю и системно вооружать израильскую армию с целью дальнейшего получения миллиардной прибыли от ими же и спровоцированной войны", — отметила сенатор.

По мнению сенатора, намерения Америки столкнуть Израиль и Палестину доказываются тем, что при планировании бюджета на 2024 год Конгресс США разрешил Пентагону включить в него более 300 миллиардов долларов исключительно на производство вооружения, что намного превышает заявленные в этой области потребности Украины.

По словам Ковитиди, американские избиратели недовольны правительством и политическим конфликтом, который может привести к гражданской войне в США. Кроме того, США отдают предпочтение Израилю вместо Украины, чтобы удержать электоральный интерес американских граждан, заключила сенатор.