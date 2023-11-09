МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Банк России надеется, что механизм обмена заблокированными активами в РФ и за границей будет использован на практике, но многое зависит от зарубежных регуляторов, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе заседания комитетов в Госдуме. В ГД назвали планы США на российские активы воровством

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов.

"Это добровольный двусторонний процесс. Не только российская сторона должна изъявить желание, но и иностранная получить какие-то разрешения, согласования в их соответствующих органах. Надеемся, что это все-таки практическое применение получит", — заявил Чистюхин.

Ранее в четверг также Минфин РФ прокомментировал этот указ таким образом, что он создаёт законодательные возможности для проведения обмена "замороженными" активами, а в организации самого обмена государство участвовать не будет — в нем будут участвовать брокеры и другие участники рынка ценных бумаг, механизм будет полностью добровольным для всех участников рынка, при этом речь идет об использовании средств иностранных инвесторов на счетах типа "С".

Министр финансов Антон Силуанов в августе оценил, что активы более 3,5 миллиона граждан России на сумму 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом, а на первом этапе инициатива властей, связанная с готовящимся указом, затронет 100 миллиардов рублей.

ЦБ в свою очередь разъяснял, что это коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".