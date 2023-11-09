МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует кратно увеличить в следующем году число физлиц и юрлиц участников пилота по цифровому рублю, физлиц будет несколько тысяч, количество юрлиц также будет измеряться в тысячах, сообщила журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. ЦБ рассказал о заявках на участие во второй волне пилота с цифровым рублем

"Количество участников (банков — ред) у нас будет расширено за счет банков второй волны. Сейчас 13, появится в следующем году еще 15… Количество физических лиц мы планируем увеличить до нескольких тысяч (в 2024 году — ред.)", — заявила Скоробогатова, говоря об участниках тестирования цифрового рубля. Сейчас физлиц, участвующих в пилоте цифрового рубля, несколько сотен.

"И юридических лиц у нас тоже будет измерение в тысячах. Точную цифру я вам назвать не могу, но это кратно больше чем то количество участников, с которыми мы сейчас тестируем", — добавила она.