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2023
https://1prime.ru/finance/20231109/842219372.html
ЦБ кратно увеличит число участников пилота по цифровому рублю
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Банк России планирует кратно увеличить в следующем году число физлиц и юрлиц участников пилота по цифровому рублю, физлиц будет несколько тысяч, количество юрлиц также будет... ПРАЙМ, 09.11.2023
валюта, рынки, финансы, новости, цб, пилот, цифровой рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует кратно увеличить в следующем году число физлиц и юрлиц участников пилота по цифровому рублю, физлиц будет несколько тысяч, количество юрлиц также будет измеряться в тысячах, сообщила журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
"Количество участников (банков — ред) у нас будет расширено за счет банков второй волны. Сейчас 13, появится в следующем году еще 15… Количество физических лиц мы планируем увеличить до нескольких тысяч (в 2024 году — ред.)", — заявила Скоробогатова, говоря об участниках тестирования цифрового рубля. Сейчас физлиц, участвующих в пилоте цифрового рубля, несколько сотен.
"И юридических лиц у нас тоже будет измерение в тысячах. Точную цифру я вам назвать не могу, но это кратно больше чем то количество участников, с которыми мы сейчас тестируем", — добавила она.