МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно направляет на программы льготного кредитования для россиян 95 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. ЦБ выступил за одну льготную программу по ипотеке в России

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что одна из важнейших задач любой семьи, любого человека — обеспечить себе достойные жилищные условия. государство должно сделать все необходимое для её выполнения.

"Правительство реализует в этой сфере широкий комплекс мер, в том числе системно поддерживает программы льготного кредитования. За время их действия уже выдано свыше двух миллионов займов на сумму более 8,5 триллионов рублей. Сегодня на их исполнение направлено дополнительно 95 миллиардов рублей", — сказал Мишустин во время заседания правительства

Он уточнил, что около 46 миллиардов из них пойдут на семейную ипотеку, 41 миллиард на самую востребованную — на льготную — ипотеку, и еще почти восемь миллиардов — на дальневосточную.

"Всего по итогам текущего года в рамках этих программ планируется предоставить порядка 700 тысяч кредитов. Такая помощь позволит еще большему числу наших граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом либо участок для его возведения", — добавил Мишустин.