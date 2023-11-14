МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ВТБ нарастил объем портфеля золота, проданного физлицам, в 1,5 раза с начала текущего года, до 52 тонн, пик объема сделок пришелся на октябрь, в дальнейшем инвестиционный спрос на драгметалл может еще вырасти на фоне опасений ослабления рубля и высокой инфляции, сообщили в банке. Компания "Южуралзолото" назвала диапазон цен для IPO на Московской бирже

"Объем портфеля золота, приобретенного розничными клиентами в ВТБ, достиг 52 тонн. По сравнению с началом года этот показатель увеличился в 1,5 раза. В октябре объем реализованных слитков превысил 3 тонны, что стало одним из самых высоких результатов в этом году", — говорится в сообщении.

В банке добавили, что инвестиционный спрос на драгоценный металл стимулировали резкий рост мировых цен и сильная тенденция к его покупке со стороны центральных банков.

"В октябре объем сделок в ВТБ значительно превысил результаты летних месяцев. Мы ожидаем, что до конца года эта тенденция усилится на фоне риска высокой инфляции и девальвации рубля", – пояснил заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.

Он добавил также, что росту спроса на драгоценный металл и увеличению среднего размера сделки способствует и опция обратного выкупа, позволяющая в любой момент зафиксировать прибыль от сделки.

Всего со старта продаж физического золота без уплаты НДС в размере 20% в марте прошлого года ВТБ провел более 3 тысяч сделок. Средний размер сделки с начала этого года вырос на 42%, достигнув на конец октября 17 килограммов.