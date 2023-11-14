БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия в преддверии зимы одобрила дополнительные 110 миллионов евро на гуманитарную помощь Киеву, следует из заявления Еврокомиссии. Еврокомиссия назвала условия для вступления Украины в ЕС

Согласно заявлению, 110 миллионов евро пойдут на гуманитарные операции на Украине, а 10 миллионов евро на помощь украинских беженца в Молдавии.

"Это новое финансирование поможет гуманитарным партнерам Евросоюза предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, жилье, здравоохранение, психологическая поддержка", — указывается в заявлении.

Таким образом, общий объем гуманитарной помощи от стран ЕС Украине составил 843 миллиона евро.