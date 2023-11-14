2023-11-14T14:48:45+03:00
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2023-11-14T14:48:45+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231114/842263106.html
Еврокомиссия выделит Украине дополнительно 110 миллионов евро на гумпомощь
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Еврокомиссия в преддверии зимы одобрила дополнительные 110 миллионов евро на гуманитарную помощь Киеву, следует из заявления Еврокомиссии. Согласно заявлению, 110 миллионов евро... ПРАЙМ, 14.11.2023
финансы, экономика, новости, ес, украина, финансы, гумпомощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия в преддверии зимы одобрила дополнительные 110 миллионов евро на гуманитарную помощь Киеву, следует из заявления Еврокомиссии.
Согласно заявлению, 110 миллионов евро пойдут на гуманитарные операции на Украине, а 10 миллионов евро на помощь украинских беженца в Молдавии.
"Это новое финансирование поможет гуманитарным партнерам Евросоюза предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, жилье, здравоохранение, психологическая поддержка", — указывается в заявлении.
Таким образом, общий объем гуманитарной помощи от стран ЕС Украине составил 843 миллиона евро.