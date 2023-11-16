2023-11-16T13:22:22+03:00
2023-11-16T13:22:22+03:00
2023-11-16T13:22:22+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231116/842285245.html
Отток капитала из России сократился в 2023 году в шесть раз
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ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В 2023 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ В 6 РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 16.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В 2023 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ В 6 РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется