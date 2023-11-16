2023-11-16T13:22:22+03:00

2023-11-16T13:22:22+03:00

2023-11-16T13:22:22+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20231116/842285245.html

Отток капитала из России сократился в 2023 году в шесть раз

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В 2023 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ В 6 РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 16.11.2023

банки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60