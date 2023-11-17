МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство России распорядилось списать задолженность Московской области перед РФ по бюджетным кредитам в объеме более 2,1 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале нормативных правовых актов. Правительство временно разрешило экспорт бензина

"…И с учетом заключения Минфина России о возможности списания задолженности Московской области перед РФ по бюджетным кредитам списать указанную задолженность Московской области в объеме поступления в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов в объеме 2 миллиардов 114 миллионов 957 тысяч 119 рублей", — сообщается в распоряжении правительства №3211-р от 16 ноября 2023 года.

Также распоряжение предписывает Минфину России обеспечить списание данной задолженности в установленном порядке.