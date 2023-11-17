2023-11-17T21:34:57+03:00
2023-11-17T21:34:57+03:00
2023-11-17T21:34:57+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231117/842301504.html
Правительство списало некоторые долги Подмосковья по бюджетным кредитам
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Правительство России распорядилось списать задолженность Московской области перед РФ по бюджетным кредитам в объеме более 2,1 миллиарда рублей, следует из документа,... ПРАЙМ, 17.11.2023
финансы, новости, россия, подмосковье, долги, бюджетные кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство России распорядилось списать задолженность Московской области перед РФ по бюджетным кредитам в объеме более 2,1 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале нормативных правовых актов.
"…И с учетом заключения Минфина России о возможности списания задолженности Московской области перед РФ по бюджетным кредитам списать указанную задолженность Московской области в объеме поступления в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов в объеме 2 миллиардов 114 миллионов 957 тысяч 119 рублей", — сообщается в распоряжении правительства №3211-р от 16 ноября 2023 года.
Также распоряжение предписывает Минфину России обеспечить списание данной задолженности в установленном порядке.