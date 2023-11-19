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2023
https://1prime.ru/finance/20231119/842306066.html
В Минфине сообщили о резком сокращении дефицита бюджета
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Дефицит федерального бюджета России с января по октябрь сократился до 1,235 триллиона рублей, что составляет 0,7% от ВВП, сообщают РИА Новости со ссылкой на предварительные данные... ПРАЙМ, 19.11.2023
макроэкономика, финансы, экономика, новости, бюджет, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета России с января по октябрь сократился до 1,235 триллиона рублей, что составляет 0,7% от ВВП, сообщают РИА Новости со ссылкой на предварительные данные Минфина.
Сообщается, что еще в январе-августе дефицит бюджета достиг 2,361 триллиона, но в августе ситуация изменилась: бюджет получил профицит в 230 миллиардов рублей.
Эксперт РИА Новости отмечает, что в этом существенно помог несырьевой экспорт, который скомперсировал просадку нефтяной сферы.
"Динамика крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — подчеркнули в министерстве.
Кроме того, бюджет поддержали налоговые поступления от бизнеса и населения.
Согласно прогнозам экспертом, Россия может достичь околонулевого дефицита или даже профицита.