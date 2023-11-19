МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета России с января по октябрь сократился до 1,235 триллиона рублей, что составляет 0,7% от ВВП, сообщают РИА Новости со ссылкой на предварительные данные Минфина. В ЦБ назвали три ограничения по картам рассрочки

Сообщается, что еще в январе-августе дефицит бюджета достиг 2,361 триллиона, но в августе ситуация изменилась: бюджет получил профицит в 230 миллиардов рублей.

Эксперт РИА Новости отмечает, что в этом существенно помог несырьевой экспорт, который скомперсировал просадку нефтяной сферы.

"Динамика крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, бюджет поддержали налоговые поступления от бизнеса и населения.

Согласно прогнозам экспертом, Россия может достичь околонулевого дефицита или даже профицита.