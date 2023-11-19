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https://1prime.ru/finance/20231119/842308438.html
В России заявили о планах США бросить Украину
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США бросят Украину без поддержки на фоне скорого падения киевского режима, написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Этот режим, как мы все видим,... ПРАЙМ, 19.11.2023
финансы, новости, в мире, украина, сша, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. США бросят Украину без поддержки на фоне скорого падения киевского режима, написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими ее вассалами. В результате США столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками", — отметил дипломат.
По его словам, Белый дом продемонстрировал миру отсутствие принципов, встав на сторону режима, который жертвует своими гражданами ради чужих интересов.
Ранее президент США Джо Байден написал в статье для Washington Post, что конфликты, в том числе на Украине, приносят "огромный прогресс", делают Америку более защищенной.