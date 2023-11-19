МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. США бросят Украину без поддержки на фоне скорого падения киевского режима, написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "Майдане 3"

"Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими ее вассалами. В результате США столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками", — отметил дипломат.

По его словам, Белый дом продемонстрировал миру отсутствие принципов, встав на сторону режима, который жертвует своими гражданами ради чужих интересов.

Ранее президент США Джо Байден написал в статье для Washington Post, что конфликты, в том числе на Украине, приносят "огромный прогресс", делают Америку более защищенной.