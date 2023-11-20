ПАРИЖ, 20 ноя — ПРАЙМ. Конфликт на Украине, направленный на ослабление России, приведет, возможно, к разорению всей Европы, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани. Украина далека от вступления в ЕС, считают во Франции

"Украинцами полностью пожертвовали. Они постепенно начнут отдавать себе в этом отчёт. Они служат тому, чтобы попытаться вымотать и ослабить Россию, но в итоге это они — и, возможно, Европа — выйдут из этого конфликта разоренными", — рассказал политик в эфире телеканала TVL.

По мнению политика, российская оборонная промышленность превзошла ожидания западных стран. Украина не смогла разгромить российскую армию в контрнаступлении и постепенно теряет силы, в то время как Россия укрепляет свои позиции.

Мариани также отметил, что антироссийские санкции не только не дестабилизировали экономику России, но и смогли ослабить Европу. "Эти санкции сделали Европу беднее, но укрепили Россию", — заключил Мариани.

Ранее французская газета Le Monde отмечала провал украинского контрнаступления, указывая на высокую готовность российского ВПК и растущую оборонную промышленность.