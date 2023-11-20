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2023
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Во Франции предрекли разорение Европы на фоне конфликта на Украине
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Конфликт на Украине, направленный на ослабление России, приведет, возможно, к разорению всей Европы, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани. "Украинцами полностью... ПРАЙМ, 20.11.2023
финансы, экономика, новости, в мире, санкции, россия, украина, франция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 20 ноя — ПРАЙМ. Конфликт на Украине, направленный на ослабление России, приведет, возможно, к разорению всей Европы, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани.
"Украинцами полностью пожертвовали. Они постепенно начнут отдавать себе в этом отчёт. Они служат тому, чтобы попытаться вымотать и ослабить Россию, но в итоге это они — и, возможно, Европа — выйдут из этого конфликта разоренными", — рассказал политик в эфире телеканала TVL.
По мнению политика, российская оборонная промышленность превзошла ожидания западных стран. Украина не смогла разгромить российскую армию в контрнаступлении и постепенно теряет силы, в то время как Россия укрепляет свои позиции.
Мариани также отметил, что антироссийские санкции не только не дестабилизировали экономику России, но и смогли ослабить Европу. "Эти санкции сделали Европу беднее, но укрепили Россию", — заключил Мариани.
Ранее французская газета Le Monde отмечала провал украинского контрнаступления, указывая на высокую готовность российского ВПК и растущую оборонную промышленность.