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2023
https://1prime.ru/finance/20231121/842328620.html
В Германии пообещали выделить новый пакет помощи для Украины
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Германия намерена выделить Украине новый транш военной помощи, передает издание Bild со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. "Во время визита в Киев... ПРАЙМ, 21.11.2023
финансы, экономика, новости, украина, германия, военная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Германия намерена выделить Украине новый транш военной помощи, передает издание Bild со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
"Во время визита в Киев федеральный министр обороны Борис Писториус пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму в более 1,3 миллиарда евро", — отмечает издание.
Помощь включает в себя поставку зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, артиллерийских боеприпасов, разведывательных беспилотников и радаров для обнаружения беспилотников. Однако, сроки поставки неизвестны, а Украина до сих пор не получила все обещанные системы ПВО.
Издание отмечает, что крылатые ракеты Taurus не предусмотрены в новом пакете военной помощи, несмотря на постоянные просьбы Киева о них.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.