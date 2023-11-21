МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Германия намерена выделить Украине новый транш военной помощи, передает издание Bild со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. СМИ: Германия согласилась удвоить помощь Украине на 2024 год

"Во время визита в Киев федеральный министр обороны Борис Писториус пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму в более 1,3 миллиарда евро", — отмечает издание.

Помощь включает в себя поставку зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, артиллерийских боеприпасов, разведывательных беспилотников и радаров для обнаружения беспилотников. Однако, сроки поставки неизвестны, а Украина до сих пор не получила все обещанные системы ПВО.

Издание отмечает, что крылатые ракеты Taurus не предусмотрены в новом пакете военной помощи, несмотря на постоянные просьбы Киева о них.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.