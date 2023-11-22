МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию в России составит к 2030 году 3-3,5 триллиона рублей, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе заседания Совета Федерации, посвященного рассмотрению закона о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Новак поручил создать условия для продажи премиального топлива в России

"Общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию составит к 2030 году около 3-3,5 триллионов рублей", — сказал он.