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Новак оценил объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию в России
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Общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию в России составит к 2030 году 3-3,5 триллиона рублей, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе заседания Совета... ПРАЙМ, 22.11.2023
энергетика, финансы, новости, россия, нефтегазохимия, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию в России составит к 2030 году 3-3,5 триллиона рублей, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе заседания Совета Федерации, посвященного рассмотрению закона о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
"Общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию составит к 2030 году около 3-3,5 триллионов рублей", — сказал он.