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2023
https://1prime.ru/finance/20231122/842336234.html
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета по итогам 2023 года
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Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается около 1% ВВП, снижение с прогнозных 2% связано с очень неплохими ненефтегазовыми доходами, сообщил журналистам министр финансов... ПРАЙМ, 22.11.2023
финансы, новости, антон силуанов, ввп, дефицит бюджета
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается около 1% ВВП, снижение с прогнозных 2% связано с очень неплохими ненефтегазовыми доходами, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Около 1% (ВВП — ред.) ожидается. Изначально 2% (ВВП — ред.) было", — сказал он, отвечая на вопрос, на каком уровне будет дефицит бюджета по итогам текущего года.
Отвечая на вопрос, с чем связано снижение с прогнозных значений, министр ответил: "Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета".
Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 1,235 триллиона рублей или 0,7% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,2% ВВП. В действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.