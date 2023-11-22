МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается около 1% ВВП, снижение с прогнозных 2% связано с очень неплохими ненефтегазовыми доходами, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Силуанов раскрыл, как предотвратить разгон инфляции в России

"Около 1% (ВВП — ред.) ожидается. Изначально 2% (ВВП — ред.) было", — сказал он, отвечая на вопрос, на каком уровне будет дефицит бюджета по итогам текущего года.

Отвечая на вопрос, с чем связано снижение с прогнозных значений, министр ответил: "Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета".

Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 1,235 триллиона рублей или 0,7% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,2% ВВП. В действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.