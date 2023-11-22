МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила корректировку закона о бюджете РФ на предстоящие три года, если будет что-то "остро чувствительное". Матвиенко ответила на план Запада расколоть СНГ

Сенаторы в среду одобрили закон о федеральном бюджете РФ.

"Все сенаторы, кто был заинтересован высказаться, участвовали в работе комитета по бюджету. И это наработки на будущее, на возможные корректировки, если будет что-то остро чувствительное", — сказала она.

Матвиенко высказалась в поддержку бюджета, отметив, что документ не только гарантирует выполнение социальных обязательств государства, но и "гарантирует безопасность нашей страны".

"Бюджет развития, сбалансированный, взвешенный, четкий. Нигде ничего не "проседает", — подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что в беспрецедентно трудных финансовых условиях для страны правительство успешно справилось с задачей по своевременному внесению бюджета в парламент.

"Когда смотришь, что происходит в США, когда там раз в неделю возникает тема шатдауна, когда бюджет принимается временно, на месяц, понимаешь ценность того, что делается властями в России в плане работы над бюджетом. Все сделано качественно, профессионально и даже с небольшим опережением сроков", — отметила она.

Матвиенко также пожелала главе Минфина Антону Силуанову, присутствующему в Совфеде при обсуждении закона, немного отдохнуть после напряженной работы над бюджетом. "Антон Германович, я надеюсь, что вы пару дней хотя бы возьмете передохнуть после такой тяжелой нагрузочной работы. Наверное, вас поощрит премьер-министр РФ коротким отпуском", — сказала политик.