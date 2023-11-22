МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Совфед одобрил федеральный бюджет на 2024 — 2026 годы

Согласно документу, доходы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в 2024 году запланированы в объеме 10,537 триллиона рублей, на обязательное соцстрахование (ОСС) — 1,135 триллиона, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 225,1 миллиарда; расходы — 10,771 триллиона, 1,167 триллиона и 161,75 миллиарда рублей соответственно.

Доходы Соцфонда на 2025 год предусмотрены в сумме 16,413 триллиона рублей, на 2026 год — 17,386 триллиона. При этом из них часть, не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, — 16,314 триллиона и 17,285 триллиона соответственно. Затраты фонда в 2025 году — 16,293 триллиона рублей, в 2026 году — 17,255 триллиона. В том числе не связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии — 16,236 триллиона и 17,193 триллиона рублей соответственно.

Из перечисленного выше следует, что бюджет Соцфонда сформирован на 2024 год с дефицитом примерно 159 миллиардов рублей. Покрыть дефицит планируется за счет остатков средств бюджета по состоянию на начало 2024 года. В следующие два года в бюджете фонда запланирован профицит в размере 120 миллиардов в 2025 году и 131 миллиард в 2026 году.

Общая сумма межбюджетных трансфертов Соцфонду из федерального бюджета в 2024 году составит около 5,426 триллиона рублей, в 2025 году – 5,288 триллиона, в 2026 году – 5,417 триллиона рублей. Кроме того, Соцфонду будут предоставлены трансферты из региональных бюджетов: в 2024 году в сумме 294,85 миллиарда рублей, в 2025 году – 322,48 миллиарда, в 2026 году – 411,02 миллиарда; из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования — 12,58 миллиарда, 12,38 миллиарда и 12,27 миллиарда рублей соответственно.

Остатки субвенций из бюджетов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, образовавшиеся в бюджете Соцфонда на 1 января 2024 года в результате их неполного использования на выплату пенсий, фонд сможет направлять на те же цели в 2024 году.

Бюджет фонда позволит в полном объеме выполнить обязательства перед гражданами во исполнение поручений президента РФ; при этом фонд продолжит оказывать меры соцподдержки на основе принципа социального казначейства, говорил председатель Соцфонда Сергей Чирков. При этом учтены все обязательства по выплате пенсий, пособий и социальным выплатам гражданам, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отмечал он.