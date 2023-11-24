АНКАРА, 24 ноя — ПРАЙМ. Прибыль Турции от прохода судов в Босфорском проливе увеличилась за два года с 35 до 185 миллионов долларов, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. Турция вдвое сократила товарооборот с Израилем с начала конфликта

Турция с июля увеличила стоимость проход судов через свои проливы более чем на восемь процентов (до 4,42 доллара). Тариф рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. При подписании документа золотой франк приравняли к 0,8 доллара.

"Благодаря обновлениям, внесенным в блок "Gold Frank" Конвенции Монтрё за два года, доход от прохода через пролив, составляющий 35 миллионов долларов, увеличился до 185 миллионов долларов", — приводит слова министра газета Akşam.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями.

В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.