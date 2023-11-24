МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, подозреваемого в отмывании около 280 миллионов долларов (более десяти миллиардов гривен), передает издание "Страна.ua". Украина удвоила портфель американского госдолга

"НАБУ объявило новое подозрение экс-главе фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Теперь его и других фигурантов дела подозревают еще и в отмывании более десяти миллиардов гривен преступных доходов. Дело касается коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе и в Объединенной горно-химической компании", — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале издания.

Как сообщает издание, дело связано с коррупционной схемой на Одесском припортовом заводе и Объединенной горно-химической компании. В конце марта НАБУ раскрыло преступную группу, возглавляемую бывшим руководителем Фонда госимущества, который, по версии следствия, присвоил более 13 миллионов долларов с 2019 по 2021 годы.

Имя чиновника официально не разглашалось, но, судя по данным украинских СМИ, речь идет о Сенниченко, который занимал пост главы Фонда госимущества с 2019 года до начала 2022 года.

В апреле НАБУ объявило розыск подозреваемых по этому делу, включая бывшего руководителя организации.